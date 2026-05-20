In der Falknerei am Rennsteig herrscht an diesem regnerischen Frühlingstag dennoch geschäftiges Treiben. Gemeinsam widmet sich die Familie aktuell mit besonderer Hingabe der Aufzucht ihres neuesten potenziellen Showstars – einem jungen Weißkopfseeadler. Als Nestling hatte das Tier einen beachtlichen Appetit, wie die Familie berichtet: „Da passt fast so viel hinein wie in einen ausgewachsenen Vogel. Als Jungvogel hat er zum Beispiel am Tag 20 bis 30 Küken gefressen, aber dann wurde das immer weniger.“
Greifenwarte Falknerei am Rennsteig zieht Jungadler auf
Tobias Merk 20.05.2026 - 16:00 Uhr