In der Falknerei am Rennsteig herrscht an diesem regnerischen Frühlingstag dennoch geschäftiges Treiben. Gemeinsam widmet sich die Familie aktuell mit besonderer Hingabe der Aufzucht ihres neuesten potenziellen Showstars – einem jungen Weißkopfseeadler. Als Nestling hatte das Tier einen beachtlichen Appetit, wie die Familie berichtet: „Da passt fast so viel hinein wie in einen ausgewachsenen Vogel. Als Jungvogel hat er zum Beispiel am Tag 20 bis 30 Küken gefressen, aber dann wurde das immer weniger.“