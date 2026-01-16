Bei „ Beats & Business“ ist Greb Levah zu Gast. Ein Künstler, der aktuell kaum aus der Techno-Szene wegzudenken ist. Sein Name taucht immer häufiger auf – nicht ohne Grund. Bekannt geworden ist er vor allem durch zwei Tracks, die momentan stark durch die Szene kursieren: seinen Schall-Remix sowie „Liebe, Schmerz, Hass“ (Remix). Beide stehen sinnbildlich für einen Sound, der emotional, druckvoll und gleichzeitig sehr eigen ist.
Greb Levah im Podcast Liebe. Schmerz. Hass.
Levi Bärnreuther und Michel Kirchner 16.01.2026 - 19:00 Uhr