Bei „ Beats & Business“ ist Greb Levah zu Gast. Ein Künstler, der aktuell kaum aus der Techno-Szene wegzudenken ist. Sein Name taucht immer häufiger auf – nicht ohne Grund. Bekannt geworden ist er vor allem durch zwei Tracks, die momentan stark durch die Szene kursieren: seinen Schall-Remix sowie „Liebe, Schmerz, Hass“ (Remix). Beide stehen sinnbildlich für einen Sound, der emotional, druckvoll und gleichzeitig sehr eigen ist.