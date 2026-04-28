Gravierende Missstände: Alarmstufe Rot im Schiedsrichterwesen

Die Empfehlung des KSA ist daher klar: Interessierte sollten vor Vollendung des 16. Lebensjahres zunächst die Ausbildung zum Vereinsschiedsrichter absolvieren, um Erfahrungen im Kleinfeld zu sammeln. Diese Ausbildung ist thüringenweit einmalig und dauert nur wenige Stunden. Auch wenn damit das Schiedsrichter-Soll eines Vereins nicht erfüllt wird, steht der Schutz der jungen Ehrenamtlichen im Vordergrund. „Das Schiedsrichter-Soll darf niemals über dem Kindeswohl stehen“ – zustimmendes Nicken im Publikum. Problematisch sei zudem der Einsatz von 14-Jährigen und Jüngeren als Schiedsrichterassistenten im Männerbereich. Ziel der laufenden Saison war es, die Kreisliga als zweithöchste Spielklasse wieder mit Assistenten zu besetzen, um eine schrittweise Heranführung zu ermöglichen. Diesem Anspruch hinkt der KSA jedoch deutlich hinterher – es fehlen Verfügbarkeit und Qualifikation. Die Folge: Junge Schiedsrichter sammeln ihre ersten Erfahrungen zunehmend in der Kreisoberliga, der höchsten Spielklasse im Kreis Mittelthüringen. Darunter leiden nicht nur Spielqualität und Spielleitung, sondern auch die jungen Unparteiischen selbst, die einem deutlich höheren Druck ausgesetzt sind. Götze unterstreicht seine Ausführungen knapp: „Ohne Schiedsrichter läuft das Spiel nicht“, und übergibt an Ansetzer Domenico Cardone. Dieser erhebt sich und muss seine Arbeit kurz unterbrechen – erneut ist ihm kurzfristig ein Schiedsrichter für den kommenden Tag abgesprungen. Tag für Tag versucht er, alle Spiele im Kreis zu besetzen. Keine leichte Aufgabe: „Ohne Unparteiische, die am Wochenende bis zu vier Spiele leiten, könnte ich die Ansetzungen nicht mehr erfüllen.“ Es fehlt an verlässlichen Ehrenamtlichen, die Spiele übernehmen, ohne dass wenige Einzelne ihre Familien zurückstellen müssen, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Zukunftsfähigkeit dieser Situation ist fraglich; langfristig könnten Spielausfälle zur Normalität werden.