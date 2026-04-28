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  8. Alarmstufe Rot im Schiedsrichterwesen

Gravierende Missstände Alarmstufe Rot im Schiedsrichterwesen

Paul Geißler

Telefonate mit weinenden Eltern, zunehmende Fälle von Gewalt, Rassismus und Beleidigungen: Die aktuelle Schiedsrichtersituation im Mittelthüringer Fußballkreis ist düster.

Gravierende Missstände: Alarmstufe Rot im Schiedsrichterwesen
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Ohne Schiedsrichter geht nichts auf den Fußballplätzen. Foto: Pavel Chatterjee

Die Botschaft ist von Beginn an klar: Im Mittelthüringer Fußballkreis herrschen gravierende Missstände – insbesondere im Schiedsrichterwesen. Unter dem Motto „Alarmstufe Rot im Schiedsrichterwesen“ lud der Kreisschiedsrichterausschuss Mittelthüringen (KSA) am vergangenen Freitagabend die 100 Fußballvereine des Kreises zum Vereinsdialog nach Bad Blankenburg ein.

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Kreisschiedsrichterobmann (KSO) Paul Hegenbarth trat ans Rednerpult und zeichnete ein präzises, zugleich düsteres Bild der Situation, mit der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter (SR) an jedem Wochenende konfrontiert sind. Unzureichende Betreuung und Unterstützung am Spielort seien zwar ernüchternd, jedoch nicht das drängendste Problem. Vielmehr häuften sich Fälle von Beleidigungen, Gewalt und Rassismus auf den Plätzen. Besonders betroffen ist der Jugendbereich, in dem die Unparteiischen häufig selbst noch im Kindes- und Jugendalter sind. „Telefonate mit verzweifelten und weinenden Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen, sind keine Seltenheit mehr“, schilderte der KSO aus seinem Alltag. Den Ernst der Lage erfassen die 36 anwesenden Vereine in der Aula der Landessportschule unmittelbar – eine sprichwörtliche Stecknadel wäre zu hören gewesen.

Der Appell ist eindeutig: Jede und jeder trägt Verantwortung. Zuschauende müssten eingreifen, wenn Kinder und Jugendliche beschimpft oder angegriffen werden. Vereine seien gefordert, Ordner zu stellen und Personen des Geländes zu verweisen, die sich nicht an Fairness und einen zivilisierten Umgang halten. Dies könne nicht Aufgabe der Schiedsrichter auf dem Platz sein, die sich auf die Spielleitung konzentrieren sollen. „Wir können das nur gemeinsam schaffen, und dafür ist der Austausch mit euch so wichtig“, schloss der KSO seine Rede mit ernster Stimme. Verhaltener Beifall folgt – Zustimmung in der Sache, doch Applaus wirkt fehl am Platz.

Schutz der jungen Schiedsrichter

Anschließend übernimmt Konrad Götze, als Lehrwart verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Referees im Kreis. Die reine Anzahl der Schiedsrichter auf dem Papier sei nicht das Problem – entscheidend seien deren Voraussetzungen. Ein großer Teil der Aktiven ist unter 18 Jahre alt, viele der von Vereinen entsandten Neulinge sind sogar 14 oder jünger. „Wir können diese Leute schlichtweg nicht ansetzen“, stellt er fest und verweist auf die geschilderten Rahmenbedingungen.

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Die Empfehlung des KSA ist daher klar: Interessierte sollten vor Vollendung des 16. Lebensjahres zunächst die Ausbildung zum Vereinsschiedsrichter absolvieren, um Erfahrungen im Kleinfeld zu sammeln. Diese Ausbildung ist thüringenweit einmalig und dauert nur wenige Stunden. Auch wenn damit das Schiedsrichter-Soll eines Vereins nicht erfüllt wird, steht der Schutz der jungen Ehrenamtlichen im Vordergrund. „Das Schiedsrichter-Soll darf niemals über dem Kindeswohl stehen“ – zustimmendes Nicken im Publikum. Problematisch sei zudem der Einsatz von 14-Jährigen und Jüngeren als Schiedsrichterassistenten im Männerbereich. Ziel der laufenden Saison war es, die Kreisliga als zweithöchste Spielklasse wieder mit Assistenten zu besetzen, um eine schrittweise Heranführung zu ermöglichen. Diesem Anspruch hinkt der KSA jedoch deutlich hinterher – es fehlen Verfügbarkeit und Qualifikation. Die Folge: Junge Schiedsrichter sammeln ihre ersten Erfahrungen zunehmend in der Kreisoberliga, der höchsten Spielklasse im Kreis Mittelthüringen. Darunter leiden nicht nur Spielqualität und Spielleitung, sondern auch die jungen Unparteiischen selbst, die einem deutlich höheren Druck ausgesetzt sind. Götze unterstreicht seine Ausführungen knapp: „Ohne Schiedsrichter läuft das Spiel nicht“, und übergibt an Ansetzer Domenico Cardone. Dieser erhebt sich und muss seine Arbeit kurz unterbrechen – erneut ist ihm kurzfristig ein Schiedsrichter für den kommenden Tag abgesprungen. Tag für Tag versucht er, alle Spiele im Kreis zu besetzen. Keine leichte Aufgabe: „Ohne Unparteiische, die am Wochenende bis zu vier Spiele leiten, könnte ich die Ansetzungen nicht mehr erfüllen.“ Es fehlt an verlässlichen Ehrenamtlichen, die Spiele übernehmen, ohne dass wenige Einzelne ihre Familien zurückstellen müssen, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Zukunftsfähigkeit dieser Situation ist fraglich; langfristig könnten Spielausfälle zur Normalität werden.

Gibt es Hoffnung?

Die Stimmung ist nun spürbar gedrückt. Doch plötzlich schnellen Arme in die Höhe – der Austausch beginnt. Sachlich und konstruktiv werden Ideen formuliert, Überlegungen angestellt, Möglichkeiten ausgelotet. Die folgenden Minuten erweisen sich für alle Seiten als gewinnbringend – wobei schnell deutlich wird, dass es in dieser Frage eigentlich keine „Seiten“ geben kann. Die unausgesprochene Frage steht im Raum: Gibt es Hoffnung? Tatsächlich zeigen sich einzelne Lichtblicke. Die Nachwuchsarbeit im KSA entwickelt sich positiv, es gibt engagierte junge Schiedsrichter – nicht viele, nicht genug, aber es gibt sie.

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Nach fast zwei Stunden folgt die abschließende Frage an die Runde: Wie wurde die Veranstaltung wahrgenommen? „Es sind viel zu wenige Vereine anwesend, und unter den Anwesenden sind zu viele Schiedsrichter. Es müssten deutlich mehr Vereinsverantwortliche und Vorsitzende hier sein“, fasst ein Teilnehmer zusammen und verweist auf die zahlreichen leeren Plätze in der Aula. 64 Vereine blieben der Pflichtveranstaltung fern und entsandten keine Vertretung. Und selbst unter den Anwesenden waren viele Referees, die von ihren Vereinen geschickt wurden. Es bleibt die Hoffnung, dass sie Impulse in ihre Vereine tragen können.

Der KSA bedankt sich bei den Teilnehmenden, vereinzelte Gespräche bilden den Ausklang dieser eindringlichen Veranstaltung. Eine Frage bleibt unausgesprochen im Raum: Die ausgerufene Alarmstufe ist deutlich – und verstanden. Doch was lässt sich verändern, wenn nahezu zwei Drittel der Adressaten ausbleiben? Oder anders gefragt: Welche Farbe wird die nächste Alarmstufe haben?