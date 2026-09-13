Die Waden brennen. Der Puls rast. Meine Atmung habe ich schon lange nicht mehr unter Kontrolle. Immerhin schaffe ich es mit letzter Kraft auf die Brücke, ans Ende des Birxsteigs. Da ergeht es mir in meiner vierten Runde besser als so manchem anderen Radler, der sich über die Strecke der zweiten Ausgabe des Rennsteig-Gravel am Samstag in Oberhof kämpft. Reihenweise fallen Fahrer einfach in die Wiese neben der Strecke. Nicht mehr in der Lage, ihre Beine zu strecken. So sehr haben die Krämpfe zugeschlagen.