Das Gericht vereinbarte mit dem Angeklagten und seiner Verteidigung einen Deal - eine sogenannte Verständigung. Demnach wurde nun nach seinem Geständnis ein Strafrahmen zwischen drei Jahren und vier Monaten mindestens und drei Jahren und acht Monaten höchstens vereinbart - sofern der Prozess nicht doch noch neues Belastendes zutage fördere.

Unerwartete Entlastung im Fall des 17-Jährigen

Überraschend stellten sich die Vorwürfe gegen den 17-Jährigen nun laut Staatsanwaltschaft als nicht mehr gerechtfertigt heraus. Das habe sich im internen Rechtsgespräch ergeben, wie der Richter schilderte. Zwar werde das Verfahren gegen ihn nicht eingestellt, aber lediglich eine Geldbuße zeichne sich ab.

Die beiden minderjährigen Angeklagten wurden am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Der Verteidiger des 16-Jährigen hatte angekündigt, sein Mandant sei grundsätzlich bereit, sich an der Aufklärung zu beteiligen. Die Staatsanwaltschaft hatte laut Gericht in dem internen Rechtsgespräch deutlich gemacht, dass sie "keine gute Sozialprognose" für den 16-Jährigen sehe.

Das Opfer wird in der nächsten Verhandlung befragt

Das Opfer - eine wohnungslose Frau - war laut Anklage immer wieder ins Reihenhaus des 29-Jährigen gelockt worden. Sie ist in dem Verfahren Nebenklägerin. Sie soll bei der nächsten Verhandlung am 9. November per Video zugeschaltet werden - in nicht öffentlicher Sitzung. Sie soll nach dem Martyrium längere Zeit intensivmedizinisch behandelt worden sein.

Alle Anklagten in dem Fall, der bundesweit schockiert hatte, sind Deutsche. Der 29-Jährige frühere Krankenpfleger hat zudem die kroatische Staatsangehörigkeit. Er und der 25-Jährige sitzen in U-Haft.