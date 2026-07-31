Der "Soester Anzeiger" und der WDR hatten zuvor über den grausamen Fall einer Frau berichtet, das sich 2025 über Monate hingezogen habe. Ein Anwohner habe die Frau im November spätabends halb nackt und gefesselt auf der Terrasse des Nachbar-Reihenhauses gesehen und die Polizei alarmiert. Sie sei zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein gewesen und monatelang im Krankenhaus behandelt worden. Gegen vier Personen beginne im Oktober der Prozess am Landgericht Arnsberg.