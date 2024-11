Grauer Herbst: Ruhiges und graues Herbstwetter am Wochenende

Am Sonntag gibt es im Südosten und Süden sowie im höheren Bergland viel Sonne. In den Flussniederungen dagegen wird laut Wetterexperten Dauernebel erwartet, sonst ist es oft hochnebelartig bedeckt. Abgesehen von etwas Sprühregen im Nordwesten bleibt es meist trocken. Die Temperaturen erreichen im Dauergrau und im Nordosten 4 bis 7 Grad, sonst liegen sie maximal bei 7 bis 14 Grad. Am Montag wird es wechselhafter, windiger und regnerischer.