München - In Bayern übertrifft das Gruselfest Halloween den Fasching in seiner wirtschaftlichen Bedeutung inzwischen deutlich: Der Handelsverband Bayern erwartet in diesem Jahr einen Umsatz mit Halloween-Artikeln von Schokolade bis Kostüm von etwa 86,5 Millionen Euro. Das sagte Geschäftsführer Bernd Ohlmann auf Anfrage. Im Vergleich zu 2023 ist das ein zweistelliges Umsatzplus von 13 Prozent. "Halloween gewinnt von Jahr zu Jahr weiter an Bedeutung."