Bologna - Wegen eines Umzugs hat ein Buchhändler in Italien annähernd 10.000 Bücher für die Schule und Universität auf die Straße gestellt: Wer will, kann sie sich kostenlos mitnehmen. Der Besitzer der Buchhandlung "Universitas Bookstop" in Bologna, Davide Scilabra, will damit verhindern, dass die Bücher auf dem Müll landen. Die meisten Werke kommen aus den Bereichen Kunst, Sprachen, Philosophie und Mathematik. Die Aktion kam bestens an: Inzwischen sind fast alle Bücher weg - alles in allem etwa 3.000 Kilogramm Kultur.