Zugegeben – ein lauer Sommerabend, den man im August eigentlich erwarten könnte, war dies nicht. Fast hätten die Mitarbeiter der Schlossgaststätte die Besucher des Konzertes in der Reihe Grasgrün lieber mit Glühwein statt mit Wein oder anderen frischen Getränken versorgen sollen. So blieb es die Aufgabe von Sänger und Entertainer Peter C. Frank und den vier Musikern seiner Band, die Besucher mit ihrer Musik zu erwärmen. Wenigstens Petrus hatte ein Einsehen, ließ die dicken Regenwolken über Schloss Elisabethenburg vorüberziehen, ohne sie zu entladen.