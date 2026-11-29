Wer GTA spielt, wird also nicht automatisch gewalttätig - oder bringt der Partnerperson automatisch Blumen mit. Gleichzeitig zeigt das Spiel eine Welt, die bei dauerhaftem Konsum eine gewisse Normalität bekommt. Eine Meta-Studie aus dem Jahr 2023 zeigt, dass sich Einstellungen zu in Videospielen gezeigten Themen eher ändern, je länger die Spiele konsumiert werden.

GTA 6 macht hierbei Dinge anders als seine Vorgänger und führt an gewissen Stellen mehr Konsequenzen ein. Wie brutal die Spielenden vorgehen - ob sie Gegnern etwa eher in den Kopf oder ins Knie schießen - wird vom Spiel registriert und in ein Profil gefüttert. Ebenso, wie sehr die Spielenden die Beziehung der beiden Hauptpersonen pflegen. Danach eröffnen oder schließen sich Möglichkeiten, wobei das Spiel weniger Gewalt und eine gute Partnerschaft eher belohnt.

Preisinger empfiehlt, das Spiel auch in der Schule zu behandeln. Etwa mit zugehörigen Unterrichtsimpulsen, mit denen Jugendliche sich mit dem, was sie in GTA 6 sehen, auseinandersetzen und aktiver darüber nachdenken können.