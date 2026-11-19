Wenn ich das einmal durchgespielt habe, ist das Game dann vorbei?

Allein das Durchspielen wird keine kleine Aufgabe. Wer die Hauptgeschichte abschließen will, muss Berichten zufolge mit rund 50 Stunden rechnen. Ein Manager von Rockstar sagte in einem Interview der "New York Times", dass er es mit Haupt- und Nebengeschichten zu einer Spielzeit von rund 80 Stunden brachte.

Bei GTA 5 schloss sich dann noch der Online-Modus an - das eigentliche Erfolgskonzept des Spiels. "Wenn man die Single Player Kampagne durchgespielt hat, konnte man online mit anderen verschiedene Missionen erfüllen", sagt Possler. "Man konnte sich in der Online-Welt seine eigenen Häuser und Autos kaufen, dort mit und gegen andere Missionen erfüllen und hatte sozusagen einen Online-Spielplatz." Dafür wurden immer weiter Inhalte hinzugefügt, die das Spiel am Leben erhielten. Take-Two verdiente damit am Verkauf der Spiele, einem Premium-Abo-Modell und an sogenannten Mikrotransaktionen, mit denen sich Spielende Währung im Spiel kaufen.

Inwiefern GTA Online auch Teil von GTA 6 sein wird, lässt Rockstar noch offen.

Warum begeistert das so viele Menschen?

"Eine konkrete Studie, die alle Gründe für die Popularität der Spielreihe auflistet, gibt es meines Wissens nach nicht", sagt Possler. "Ein ganz wichtiger Grund ist vermutlich, dass wir jetzt einfach ziemlich lange warten mussten", sagt der Medienforscher. 13 Jahre seit GTA 5 mit einer durchgehend aktiven Community. Auch Nostalgie könne eine Rolle spielen. "Viele Generationen sind mit irgendeinem GTA-Titel aufgewachsen", sagt Possler und zieht den Vergleich zu Star Wars - bei dem auch verschiedene Generationen prägende Trilogien hatten.

Und dann sieht Possler noch eine ziemlich kluge Marketing-Strategie hinter dem Spiel, die auf Qualität statt Schnelligkeit setzt. Zweimal wurde der Launch-Termin verschoben, jeweils mit dem Hinweis, dass es noch nicht fertig sei und die Entwickler sich Zeit nehmen wollen.

Die Unterhaltung darüber entwickelte online auch eine gewisse Eigendynamik, die den Sprung aus der Gaming-Welt in die aktuelle Popkultur schaffte. "Wir bekommen X vor GTA 6" wurde etwa zum geflügelten Wort mit Hinweis auf die lange Wartezeit.

Die Erwartungen an die Qualität des Spiels sind riesig - von einer realistischen Optik über die Handlungsfreiheit bis hin zur ausgefeilten, unterhaltsamen Geschichte.

Was braucht man, um das an Tag Eins spielen zu können?

Zunächst einen Download-Code für das Spiel, das je nach Ausführung rund 80 oder rund 100 Euro kostet. Eine aktuelle Gaming-Konsole aus den Reihen Playstation 5 oder Xbox Series mit einer guten Internetverbindung, um die über 200 GB große Datei für das Spiel herunterzuladen. Und einen Geburtstag vor dem 20.11.2008 - denn das Spiel ist aufgrund seiner Darstellung von Gewalt, Drogen und kriminellen Rollenbildern von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) in Deutschland ab 18 Jahren freigegeben.