«Grand Theft Auto VI»: Ein gewaltiges Videospiel - Der lange Weg zu GTA 6

Die Analyse-Plattform Sensor Tower schätzt, dass das Spiel zum 11. November bereits mehr als zehn Millionen Mal verkauft wurde und dabei eine Milliarde US-Dollar eingespielt hat. Am 19. November - nach Rekordverkäufen, mehreren Neuauflagen, einem historischen Leak, zwei Verschiebungen und Jahren der Spekulation - hat das Warten ein Ende.

Streit vor Gericht noch offen

Noch offen ist das Ergebnis eines Streits zwischen dem Entwicklerstudio und einer britischen Gewerkschaft um Entlassungen. Dieser landete im Herbst 2026 vor einem Arbeitsgericht in Glasgow. Ein Urteil steht vor dem Start des Spiels noch aus. Rockstar hatte 34 Beschäftigte entlassen. Die Gewerkschaft IWGB warf dem Studio vor, der Grund für die Entlassungen sei die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft gewesen. Rockstar behauptete, die Beschäftigten hätten vertrauliche Informationen weitergegeben.