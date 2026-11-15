«Grand Theft Auto VI»: Ein gewaltiges Videospiel - Der lange Weg zu GTA 6

Berlin - 13 Jahre ließ das Videospiel "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) auf sich warten. Eine Zeit, die für das Entwicklerstudio Rockstar mit Verschiebungen, Leaks und Entlassungen begann und mit Rekordvorbestellungen endete. Eine Milliarde US-Dollar spielte der Vorgänger GTA 5 nach seinem Erscheinen am 17. September 2013 innerhalb von drei Tagen ein. Mit mehr als 200 Millionen Verkäufen zählt es zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten. Laut Mutterkonzern Take-Two war kein Unterhaltungsprodukt zuvor schneller erfolgreich.