"Tuttosport": "In Silverstone feiert Ferrari einen Triumph! Der Monegasse Charles Leclerc holt sich den ersten Platz und beschert den Roten einen Sieg von entscheidender Bedeutung. Keine Chance für den Italiener Kimi Antonelli, der mit aller Kraft darum gekämpft hat, dem Ferrari-Piloten die Führung streitig zu machen, doch ein Problem am Auto zwang ihn, den Sieg aufzugeben: nur ein 16. Platz für den Italiener."

"Corriere della Sera": "Der in der Weltmeisterschaft Führende (Antonelli) war nach dem Boxenstopp extrem schnell unterwegs und hatte Leclerc im Visier. Dann ließ ihn sein Rennwagen im Stich, sodass er das Rennen nur auf Platz 16 beenden konnte."

Schweiz

"Blick": "Was für ein Grand Prix. Und was für ein Resultat für Audi. Nach sieben punktelosen Rennen landete Gabriel Bortoleto (21) endlich wieder in den Top Ten. Vier Zähler für einen beherzten Einsatz... Horror-Saison für Hülkenberg."

"Berner Zeitung": "Charles Leclerc feiert in Silverstone seinen ersten Saisonsieg vor George Russell und Lewis Hamilton. WM-Leader Kimi Antonelli wird nach einem Defekt nur 16. - sein Vorsprung schmilzt."

Österreich

"Kronen Zeitung": "Nach einer dramatischen Schlussphase beim Großen Preis von Großbritannien hat Ferrari-Pilot Charles Leclerc seinen ersten Saisonsieg in der Formel 1 gefeiert. Der Monegasse profitierte am Sonntag in Silverstone wenige Runden vor Rennende von Problemen am Mercedes des bis dahin zweitplatzierten WM-Führenden Kimi Antonelli, der mit frischeren Reifen den Sieg vor Augen hatte."

"Der Standard": "Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat einen turbulenten Grand Prix von Silverstone gewonnen. Der Monegasse siegte am Sonntag vor George Russell (Mercedes) und seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. WM-Leader Kimi Antonelli erlitt einen herben Rückschlag, als er auf Platz zwei liegend mit technischen Problemen weit zurückfiel."

"Salzburger Nachrichten": "Drama um Antonelli und Verstappen: Leclerc jubelt vor Rekordkulisse über Sieg in Silverstone... Der 19-jährige Italiener (Antonelli), der am Samstag erstmals einen Sprint in der Königsklasse des Motorsports gewinnen konnte, kam Leclerc am Sonntag immer näher, bevor ein technisches Problem an seinem Boliden den WM-Spitzenreiter, der deshalb ohne Punkte blieb, ausbremste."

"Oe24": "Jubel bei Ferrari in Silverstone: Charles Leclerc holt seinen ersten Rennsieg seit 2024. Tragischer Held war Kimi Antonelli, der kurz vor einem Verstappen-Crash, der im Finish für Spannung sorgte, mit einem Defekt viele Plätze verlor."

Frankreich

"L'Équipe": "Ferrari verpasste nur knapp einen Doppelsieg, doch George Russell (Mercedes) kam vor Lewis Hamilton ins Ziel. Kimi Antonelli (Mercedes) wurde durch ein technisches Problem gebremst und belegte nur den 16. Platz... Darauf hatte er seit Oktober 2024 gewartet. Charles Leclerc triumphierte am Sonntag in Silverstone und feierte nach einem spannenden Grand Prix mit überraschendem Ausgang seinen ersten Sieg in der Formel 1 seit fast zwei Jahren."

"Le Parisien": "Auf Lewis Hamiltons Heimstrecke hat Charles Leclerc seinen Teamkollegen bei Ferrari gekontert. Drei Wochen nach dem ersten Sieg des Briten für das italienische Team in Barcelona beendete der Monegasse eine Durststrecke von fast zwei Jahren und 37 Grand Prix ohne Sieg. Und das alles in Silverstone, auf der Lieblingsstrecke des siebenmaligen Weltmeisters."