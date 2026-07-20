"The Sun": "Kimi Antonelli baute seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus, nachdem George Russell nach einer Kollision mit Lewis Hamilton ausschied. Der 19-jährige Italiener feierte seinen sechsten Grand-Prix-Sieg im zehnten Saisonrennen, nachdem er Charles Leclerc überholt hatte – und das trotz einer Verzögerung durch eine Virtual-Safety-Car-Phase."

"The Guardian": "Kimi Antonelli gewann den Großen Preis von Belgien für Mercedes mit einer souveränen und abgeklärten Fahrt. Sein Titelrivale und Teamkollege George Russell hingegen war am Boden zerstört, nachdem sein Titelkampf einen weiteren schweren Rückschlag erlitten hatte:

Schweiz

"Blick": "Die Durststrecke von Kimi Antonelli dauerte sechs Wochen, nun gewinnt der 19 Jahre alte WM-Leader wieder einen Grand Prix. Es ist sein sechster Saisonsieg, sein erster seit dem Japan-Grand-Prix am 7. Juni. Er schlägt Charles Leclerc im Ferrari, der das Rennen zwischenzeitlich anführte."

Österreich

"Oe24": "Antonelli siegt nach Russell-Drama in Spa"