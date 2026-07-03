Grand Prix von Großbritannien: Hamilton lässt Fans auf Formel-1-Heimsieg hoffen

Silverstone - Lewis Hamilton hat die Hoffnungen der englischen Formel-1-Fans auf einen Heimsieg in Silverstone befeuert. Der Ferrari-Star legte im einzigen Freien Training zum Grand Prix von Großbritannien in 1:29,260 Minuten die schnellste Zeit hin. Hamilton, mit neun Erfolgen Rekordsieger auf seiner Heimstrecke, verwies WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (+0,213 Sekunden) im Mercedes auf den zweiten Platz. Das erfolgreiche Ergebnis für Ferrari rundete Charles Leclerc (+0,599 Sekunden) als Dritter ab.