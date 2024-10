Auch ihren Fans rufe sie mit ihrem neuen Album "Carpe Diem" zu: "Genieße den Tag!", sagte sie. "Die wenigsten Leute machen sich bewusst: Das Leben ist endlich. Es kann morgen alles anders sein." Ihr gehe es heute gesundheitlich "sehr gut", sagte Nicole, die am Freitag (25. Oktober) 60 Jahre alt wird. An den Brustkrebs, den sie im Sommer 2022 besiegt hatte, denke sie nur noch "ab und an". Sie hoffe, dass alles so gut weitergehe.