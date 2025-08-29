Wann eskaliert das McLaren-Duell um den WM-Titel?

Nur noch neun Punkte Vorsprung hat Spitzenreiter Oscar Piastri (24) in der Gesamtwertung vor Lando Norris (25), der drei der vier vergangenen Rennen gewinnen konnte. Schon in Kanada kam es bei einem harten Duell zur Berührung der beiden, Norris schied nach seinem Fehler sogar aus. Und auch weiterhin dürfen die McLaren-Piloten frei gegeneinander fahren, eine Stallorder gibt es (noch) nicht. Für beide geht es um den ersten WM-Titel, und auch wenn sie als Freunde gelten, dürfte es noch hitziger werden - bis zum Crash? Das soll unbedingt vermieden werden, Geschenke wird es aber nicht geben. "Wir sind auch hier, um zu beweisen, wer der bessere Fahrer ist", sagte Norris.