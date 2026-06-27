Grand Prix in Österreich Russell nach Verstappen-Crash in Spielberg ganz vorne

Spielberg - Erst reckte George Russell noch recht verhalten die Siegerfaust nach oben, aber etwas später konnte er sich wirklich über den ersten Startplatz freuen. Der britische Mercedes-Fahrer profitierte in der Qualifikation zum Großen Preis von Österreich von einem Unfall von Max Verstappen, behielt nach etwas Verwirrung aber die Pole Position. Russell setzte sich in Spielberg bei großer Hitze mit Temperaturen von mehr als 33 Grad in 1:06,113 Minuten vor den beiden Ferrari-Stars Charles Leclerc und Lewis Hamilton durch.