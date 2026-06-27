Grand Prix in Österreich Russell nach Verstappen-Crash in Spielberg ganz vorne

In einem dramatischen Finale fiel die Entscheidung nach einem seltenen Unfall von Verstappen. Der viermalige Formel-1-Weltmeister flog auf seiner letzten schnellen Runde heftig von der Strecke ab und krachte in seinem Red Bull in die Begrenzung. In der Folge konnte unter Gelber Flagge vom großen Teil der Konkurrenz nicht mehr voll gefahren werden. Russell kam auf seiner schnellsten Runde aber noch regelkonform durch und war danach nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Sein Verhalten wurde von den Regelhütern untersucht, er hatte sich jedoch korrekt verhalten und blieb an der Spitze.