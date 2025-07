Vor dem zwölften Saisonlauf am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) führt der Australier Piastri die Gesamtwertung mit 15 Punkten Vorsprung auf seinen britischen Teamkollegen Lando Norris an. Weltmeister Verstappen hat nach seinem jüngsten Unfall-Aus in Österreich als WM-Dritter bereits 61 Zähler Rückstand auf Piastri.