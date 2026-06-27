 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Russell rast im Formel-1-Training vor Antonelli zur Bestzeit

Grand Prix in Österreich Russell rast im Formel-1-Training vor Antonelli zur Bestzeit

Mercedes kommt mit der Hitze in Spielberg am besten klar. Der WM-Führende muss sich im letzten Training allerdings seinem Teamkollegen geschlagen geben.

Grand Prix in Österreich: Russell rast im Formel-1-Training vor Antonelli zur Bestzeit
1
Kimi Antonelli musste sich mit Platz zwei begnügen. Foto: Max Slovencik/APA/dpa

Spielberg - Die Mercedes-Fahrer George Russell und Kimi Antonelli gehen als Favoriten auf den ersten Startplatz in die Qualifikation für den Großen Preis von Österreich. Im dritten Training in Spielberg schnappte der Brite Russell dem WM-Führenden Antonelli aus Italien kurz vor Schluss noch die Bestzeit weg. Sein Vorsprung betrug lediglich 0,038 Sekunden. Am Nachmittag (16.00 Uhr/Sky) geht es im Qualifying um die Pole Position.

Nach der Werbung weiterlesen

Hinter den Silberpfeilen fuhr bei Temperaturen von rund 32 Grad Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari auf den dritten Platz. Der viermalige Weltmeister Max Verstappen wurde im Red Bull nur Sechster, Nico Hülkenberg steuerte seinen Audi auf Rang zwölf.

Vor dem achten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) führt der 19-jährige Antonelli in der WM-Wertung mit 41 Punkten Vorsprung vor Hamilton, weitere neun Zähler dahinter folgt Russell. Verstappen hat als Siebter bereits 101 Punkte Rückstand auf Antonelli.