Grand Prix in Österreich: Russell rast im Formel-1-Training vor Antonelli zur Bestzeit

Spielberg - Die Mercedes-Fahrer George Russell und Kimi Antonelli gehen als Favoriten auf den ersten Startplatz in die Qualifikation für den Großen Preis von Österreich. Im dritten Training in Spielberg schnappte der Brite Russell dem WM-Führenden Antonelli aus Italien kurz vor Schluss noch die Bestzeit weg. Sein Vorsprung betrug lediglich 0,038 Sekunden. Am Nachmittag (16.00 Uhr/Sky) geht es im Qualifying um die Pole Position.