Grand Prix in Österreich Russell bei Hitze-Spektakel in Spielberg vor Verstappen

Verstappen übernimmt die Führung

Unter dem Jubel der Fans zog Verstappen wieder sehenswert an Hamilton vorbei und schob sich auf einen Podestplatz. Davor spulte Russell dank des überlegenen Mercedes-Motors die schnellsten Runden ab. Weil Carlos Sainz seinen defekten Williams unfreiwillig abstellen musste, sorgte eine virtuelle Safety-Car-Phase für kurze Entspannung.

Danach klagte Antonelli über Probleme an den Bremen, Hamilton beschwerte sich über zu wenig Leistung und rutschte auf Rang sechs nach hinten. Ganz vorn stürmte Verstappen Runde für Runde immer näher an Russell heran und trieb ihn vor sich her. Der Brite bog zum nächsten Reifenwechsel an die Box an, Verstappen übernahm erstmals die Spitze, ehe er selbst 20 Runden vor Schluss ein zweites Mal frische Pneus bekam. Mit dem harten Reifen nahm er Russell zunächst Sekunden um Sekunde ab, kam aber nicht mehr vorbei.