Lusail - Die Tour über 13.000 Kilometer Luftlinie von Las Vegas nach Lusail trat die Formel 1 gegen den klaren Hinweis aus Diplomatenkreisen an. "Von Reisen nach Katar wird abgeraten", teilt das Auswärtige Amt der Bundesregierung mit. Auch das britische Außenministerium warnt davor, dass die "Situation in der Region zutiefst unvorhersehbar" sei und das Eskalationsrisiko hoch. Doch die Motorsport-Königsklasse hält nach langen Debatten an ihren Finalrennen in Katar am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) und eine Woche später in Abu Dhabi fest.