Grand Prix de la Baguette Baguette-Wettstreit in Paris – Sieger backt für den Élysée

Paris - Über 200 Baguettes liegen auf zwei langen Tischen im historischen Gebäude der Pariser Bäckerinnung, eins sieht leckerer und knuspriger aus, als das andere. Den ganzen Vormittag über laufen Bäckerinnen und Bäcker aus der Hauptstadt die Holztreppen herauf, um ihre Brote für den Grand Prix de la Baguette der Stadt Paris abzugeben, der bereits zum 33. Mal organisiert wird. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld von 4.000 Euro, ein enormer Zugewinn an Renommee und Kundschaft und insbesondere das Privileg, während eines Jahres den Élysée-Palast mit Baguettes beliefern zu dürfen.