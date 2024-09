Die vormals graue Stützmauer und der Pfeiler der Eisenbahnbrücke in Unterbreizbach sind neuerdings mit Farbe besprüht. Nicht sinnlos, sondern voller Respekt. Und es war nicht etwa ein illegal kreativ gewordener Sprayer, der seine Bilder und Tags heimlich an der Wand verewigte, sondern vielmehr eine Gruppe von Jugendlichen, die sich auf diese Aktion akribisch vorbereitet hatte und es nun in aller Öffentlichkeit tat. An ihrer Spitze der professionell arbeitende Graffitikünstler Max Kosta aus Erfurt, der die Aktion leitete.