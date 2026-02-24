Ein besonderer Farbtupfer beschäftigte in den Winterferien die Schüler der Staatlichen Regelschule Altensteiner Oberland. Eine zuvor rein funktionale Fläche im Wartebereich der Essensausgabe hat sich durch den Einsatz von Sprühdosen und kreativer Energie in ein fast schon monumentales Kunstwerk verwandelt, das den Raum völlig neu definiert. In einem groß angelegten Winterferienprojekt setzten acht Jugendliche gemeinsam mit dem Graffitikünstler Max Kosta ein selbst gewähltes Motiv professionell um.