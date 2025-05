Die weiße Wand am Eingangsgebäude des Schmiedefelder Schwimmbades gehört seit Montag Mathieu Reichardt. Mit jedem seiner Sprühstöße mehr verwandelt der Suhler Graffiti-Künstler die Fläche, die sich zuvor so konträr von der intensiv grünen Umgebung ringsum absetzte, in seine Vorstellung von einem Waldbad. Ein Begriff, der sich ideal für ein Wortspiel eignet. Und weil er mit seinen Arbeiten auch gern das Denken um die Ecke anregen möchte, sind seine Themen zwar auch Wald und Bad, nicht jedoch so, wie man das meinen möchte. Sein Anliegen ist es, kurzes Innehalten zu bewirken, zum Schauen anzuregen und dann zum Hinterfragen. Und deshalb ist sein Waldbad eben nicht die Blaupause des Schmiedefelder Freibades, das sich seit bald 100 Jahren so idyllisch in die Landschaft schmiegt.