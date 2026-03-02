Hier wurden scheinbar Herzen gebrochen. Und zwar so richtig schmerzhaft: In Plaue sind am Wochenende nämlich jede Menge Graffiti aufgetaucht. Und die sprechen eine deutliche Sprache: „Fremdgeher“, „Verp*** dich“ und „Huso“ stehen mit roter Farbe unübersehbar an Bushaltestelle, Mauer, Stromkästen, auf der Straße und an vielen anderen Stellen gesprüht – immer im Zusammenhang mit einem Namen: „Mike S.“ (*Name von der Redaktion gekürzt)