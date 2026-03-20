Das größte Rätsel der Graffiti-Szene scheint gelöst, Streetartkünstler Banksy vermeintlich enttarnt. In Ilmenau aber geht das Rätselraten weiter – wenn auch auf ganz anderen Ebenen. Während Banksy mit seinen Graffiti ein etablierter Künstler ist, haben in Ilmenau – zumindest nach dem Empfinden vieler Bürger – zuletzt unliebsame Graffiti-Schmierereien zugenommen. Aber was kann die Stadt dagegen tun?