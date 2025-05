Vom Eigentümerwechsel des Prinzenhof-Gebäudes im vergangenen Jahr hatten sich die Einwohner Gräfinau-Angstedts eine Entspannung des Stresses um Parkgepflogenheiten, Lärmbelästigung und vermeintlicher Umnutzung des Gebäudes am Markt vom Lokal mit Saal hin zum Veranstaltungsort für religiöse Zusammenkünfte erhofft. Es blieb bei der Hoffnung: Den Lärm gäbe es nach wie vor, ihre Notdurft würden Besucher auch wieder draußen verrichten und Situationen, die kriminelle Handlungen nicht ausschließen ließen, hätten kürzlich einen neuen Höhepunkt erreicht. So der geschilderte Ist-Zustand, den Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz, Ortsteilrat und Gäste in der Ratsrunde diese Woche schilderten.