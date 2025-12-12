Freitagvormittag auf dem Schulhof der Regelschule in Gräfinau-Angstedt: Bratwurstduft liegt in der Luft, der Rost glüht. So mancher Schüler der Klasse 10a verspeist schon eine fertige Wurst im Brötchen ... „so wird das aber nichts mit dem Verkauf, wenn ihr die alle alleine esst“, mahnt Schulsachbearbeiterin Nadine Krannich. „Aber die schmecken so gut und wir haben die natürlich auch bezahlt“, entgegnen die Schüler, die den Bratwurstverkauf organisiert haben. „Und außerdem ist es für den guten Zweck!“