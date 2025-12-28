Die Adventszeit war in Gräfinau-Angstedt zum dritten Mal in Folge auf besondere Weise begangen worden. Wie beide Jahre zuvor fanden sich genügend Familien, Freunde, Nachbarn oder Vereine, um jeden Abend des Dezembers Gastgeber zu sein für alle, die sich in der früh einsetzenden Dunkelheit ein wenig mehr Licht und Unterhaltung wünschten. Den Auftakt hatte der Ortsteilrat übernommen und zu Bratwürsten und Glühwein direkt an den schönen Weihnachtsbaum vorm Rathaus geladen.