Wie geht es weiter mit dem Jugenclub in Gräfinau-Angstedt? Wie ist der aktuelle Sanierungszustand des Clubs? Das wollte Ralf Gohritz (AfD) in der Kreistagssitzung am Mittwoch wissen. Der Hintergrund: Der Jugendclub, der sich in von außen zugänglichen Kellerräumen der Regelschule Gräfinau-Angstedt befindet beziehungsweise befunden hat, ist aktuell nicht nutzbar. Er musste 2024 nach einem Schaden geschlossen werden, blickte Landrätin Petra Enders in ihrer Antwort zurück.