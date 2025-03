Kaum wurde die Gräfinauer Narhalla-Mehrzweckhalle am Samstagabend aufgeschlossen, da strömten die Gäste auch schon in Scharen herein. Der Saal wurde proppevoll, über 300 Karten hatte der Gräfinauer Carnevalverein (GCV) in seiner 67. Saison für diesen Abend verkauft. Belohnt wurden die närrischen Zuschauer, von denen nicht wenige in ausgefeilten Kostümen unterwegs waren, mit einem mehr als vierstündigen Programmfeuerwerk. Sie bekamen eine kurzweilige Mischung aus Showtänzen der GCV-Tanzgruppen verschiedener Altersgruppen geboten, in Abwechslung mit Sketchen und Gesang.