Die Uferzone des großen Pfarrteiches im einstigen Angstedter Ortsteil unterhalb des Kirchberges erwies sich am Samstag wieder einmal als idyllischer Platz zum Feiern unter freiem Himmel. Die Bierbänke im „Oktoberfestpavillon“ waren am Nachmittag bis in den frühen Abend hinein voll besetzt. Zwischen den Versorgungsbuden, am Bratwurstrost und an etlichen Stehtischen flanierten die Gäste, unterhielten sich und genossen die Freizeit des Feiertages zu Ehren der Kinder.