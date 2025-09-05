Es lohnt sich, einmal auf den Internetseiten des Ringelteichvereins Gräfenthal über diesen zu informieren. Dieses Kulturerbe zu erhalten und zu beleben hat sich nämlich der Ringelteichverein auf die Fahnen geschrieben. Schon am 28. August 2017, also fast genau vor acht Jahren, hat sich dieser Verein gegründet. Heute gehören ihm nach aktuellem Stand etwa 30 Mitglieder an. Ihr Vorsitzender ist Torsten Hug.