Die Polizei voran, die Feuerwehr hinterher und dazwischen die Kirmesgesellschaft Gräfenroda – so zogen sie am Montag durch den Ort, um möglichst vielen in Gräfenroda ein Ständchen zum Abschluss des Kirmeswochenendes zu bringen. Unter anderem machten sie Halt bei der Physiotherapie. Freudig begrüßt wurde die Kirmesgesellschaft von den Mitarbeitern der Praxis. Weit öffneten sie ihr Fenster, um die Musik der Liebensteiner Kirmesmusikanten für einen Tanz in der Praxis nach innen zu lassen. Max Reimann, der Hoch-Ausrufer, ist derjenige, der immer einen passenden und spaßigen Reim an jeder Station parat hat. 15 bis 20 Stationen wurden in ganz Gräfenroda angesteuert. Die erste Kirmes wurde 2011 über den Fußballförderverein auf die Beine gestellt. 2020 gründete sich die Kirmesgesellschaft Gräfenroda. Gefeiert wurde in diesem Jahr von Donnerstag bis Montag mit Fichten setzen, Gottesdienst, Kirmesparty mit über 1000 Leuten, Kirmestanz und Extra-Touren, erzählte Vereinsvorsitzender Bastian Fritz mit kaum noch hörbarer Stimme.