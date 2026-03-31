Diese soll künftig vor allem bei starkem Seitenwind auf der A71-Brücke "Zahme Gera" bei Ilmenau die Geschwindigkeit überprüfen. Eine entsprechende Messstelle ist am Montag zwischen den Anschlussstellen Ilmenau‑West und Gräfenroda in Betrieb gegangen, teilte die Autobahnpolizei mit. Bei starkem Wind wird die zulässige Geschwindigkeit dort teilweise bis auf Tempo 60 reduziert. Die neue Anlage soll sicherstellen, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten werden, sobald entsprechende Warnungen oder Einschränkungen gelten.