In einem Baumgerüst hängt ein Netz. Sich davon einfangen lassen, dürfte kein Hindernis sein. Schnell legen sich die Seile um den Körper. Anspruchsvoll, sich hier wieder herauszuwinden. Ein Ast quer auf zwei Astgabeln, schon ist das Reck fertig. Ungleich hohe Baumstümpfe verlocken, darauf zu balancieren, genauso wie eine lange Stange. Ein Seil ist gespannt, an dem man über einige Meter schwingen kann. An einem Gerüst hängen Ringe, an denen man sich entlanghangeln soll, ohne den Boden zu berühren. Das sind Teile des Niedrigseilgartens nahe dem Sportplatz in Gräfenroda.