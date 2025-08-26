Die Berufsorientierung ist ein wichtiger Punkt an der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) in Gräfenroda, betont Schulleiter Sven Kummer. Praktika, Ferienarbeit, die Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum der beruflichen Orientierung seien Beispiele dafür. Er spricht von Vernetzung, aber auch Entwicklungsmöglichkeiten in der Gestaltung der Beziehungen zu Unternehmen. Man sei auf dem Weg, eine Berufsmesse an der TGS zu organisieren. Dass jetzt für das Geratal eine Broschüre erarbeitet wurde, die eine Übersicht über Ausbildungsbetriebe gibt und solche, die Praktika und Ferienjobs anbieten, sieht er als wichtigen Baustein.