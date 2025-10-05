Seit 2020 lädt die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ am Tag der Deutschen Einheit das ganze Land dazu ein, das Wunder der friedlichen Revolution, den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung mit Kerzen, offenem Singen und Musizieren gemeinsam zu feiern. Die bundesweite Gesangsaktion, unterstützt durch den Deutschen Musikrat als Kooperationspartner, avanciert inzwischen zum größten Mitmach-Projekt zum Tag der Deutschen Einheit.