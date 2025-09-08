Das Klickern der Hämmer auf Steinplatten hört man bereits, bevor man die Männer sieht, die da am Forstmeisterweg oberhalb der B 4 durch Manebach am Hang arbeiten. Während Andree Amelang mit gröberem Werkzeug die Platten aus dem Hang bricht, nutzt Reinhard Sandmann kleinere Hämmer, um die Platten zu spalten und hinterher die Bruchstellen zu begutachten. Verbirgt sich vielleicht ausgerechnet in dieser Platte der Abdruck einer fossilen Pflanze oder gar das Skelett eines Sauriers?