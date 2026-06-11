Vor 20 Jahren wurde die Grabfeldallianz, ein Zusammenschluss mehrerer Kommunen für eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit auf vielen Gebieten, gegründet. In dieser Zeit hat man viele Projekte diskutiert, eine Vielzahl davon auch umgesetzt, andere waren eine „Eintagsfliege“. Alles in allem hat sich aber die Idee, die 2006 entstanden ist, durchgesetzt und dazu beigetragen, das fränkische und nach dem Zusammenschluss, auch das thüringische Grabfeld bekannter zu machen.