Einen sogenannten Bergeraum will die Agrargenossenschaft Queienfeld am Standort der Milchviehanlage in Bibra zum Futterlager umnutzen und zudem dort drei Futtermittelsilos aufstellen. Das Thema stand jüngst auf der Tagesordnung der Grabfeld-Gemeinderatssitzung in Berkach – das Gremium musste zum Bauantrag der Agrargenossenschaft das gemeindliche Einvernehmen erteilen. Die Investition des landwirtschaftlichen Unternehmens, die auf den ersten Blick wenig spektakulär erscheint, ist aber durchaus innovativ und zukunftsweisend zu sehen.