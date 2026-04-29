Lange hatten sich die Mädchen und Jungen der katholischen Kindertagesstätte „St. Elisabeth“ in Wolfmannshausen mit Erziehern, Helfern und Unterstützern aufs Fest vorbereitet – gefeiert sollte schließlich der 100. Geburtstag des Kindergartens. Schon Tage vorher schmückten die Kids Haus und Garten mit Fähnchen, die Erzieher richtete im Saal die Ausstellung zur Historie her, Essen und Getränke wurden bestellt und und und. Nun war es endlich soweit: „Alle Kinder waren ausgeschlafen und gut motiviert“, berichtet Kita-Leiterin Beatrix Wölfing.