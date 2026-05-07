Der bisherige Ortsteilbürgermeister von Wölfershausen, Michael Röhner, hat sein Amt mit Wirkung vom 2. April aus persönlichen Gründen niedergelegt. Das teilte Grabfeld-Bürgermeister Christian Seeber am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Bauerbach mit. Einwohner, Ortsteil- und Gemeinderat waren zuvor bereits mit einem Aushang über den Rücktritt informiert worden. Der Termin für die Neuwahl des Ortsteilbürgermeisters wird durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt festgelegt.
Grabfeld Wölfershausen ohne Ortsteilbürgermeister
Tino Hencl 07.05.2026 - 15:00 Uhr