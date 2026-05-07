Der bisherige Ortsteilbürgermeister von Wölfershausen, Michael Röhner, hat sein Amt mit Wirkung vom 2. April aus persönlichen Gründen niedergelegt. Das teilte Grabfeld-Bürgermeister Christian Seeber am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Bauerbach mit. Einwohner, Ortsteil- und Gemeinderat waren zuvor bereits mit einem Aushang über den Rücktritt informiert worden. Der Termin für die Neuwahl des Ortsteilbürgermeisters wird durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt festgelegt.