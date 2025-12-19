Sogenannte Bürgerbusse liegen mittlerweile im Trend – damit sollen bekanntlich auch im Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Mobilität verbessert und zugleich umwelt- und klimaschädliche Emissionen sowie der motorisierte Individualverkehr verringert werden. Der Landkreis gewährt in Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) Zuwendungen für laufende Organisations- und Betriebskosten zur Initiierung von ehrenamtlichen Bürgerbusprojekten als Ergänzung zum regulären Nahverkehrsplan.