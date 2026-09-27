Von 8 bis 18 Uhr waren die Wahllokale in Wölfershausen und Queienfeld zur Wahl eines neuen Ortsteilbürgermeisters geöffnet – anschließend begann die Auszählung.
Grabfeld-Wahl Neue Bürgermeister in zwei Ortsteilen
Tino Hencl 27.09.2026 - 19:12 Uhr
Sebastian Franz in Wölfershausen und Moritz Zöller in Queienfeld heißen die neuen Ortsteilbürgermeister. Am Sonntag fand die Wahl in beiden Grabfeld-Ortsteilen statt.
Von 8 bis 18 Uhr waren die Wahllokale in Wölfershausen und Queienfeld zur Wahl eines neuen Ortsteilbürgermeisters geöffnet – anschließend begann die Auszählung.