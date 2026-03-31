Dass dem Handwerk im Landkreis, im Freistaat und in ganz Deutschland eine wichtige Rolle zufällt, ist sicher unstrittig. Ist doch diesem Berufsstand ein vielfältiges Produktsortiment zugeordnet, welche von Waren des täglichen Bedarfs bis hin zu individuellen Leistungen reicht, welche Industriegroßbetriebe nicht abdecken. Die besondere Bedeutung: Handwerksbetriebe sind über die Fläche verteilt und tragen Wachstum und Beschäftigung auch in ländliche Gebiete. Die ortsnahe Versorgung mit Leistungen des Handwerks ist ein Faktor, der Lebensqualität und Attraktivität einer Region ausmacht.