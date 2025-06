Zum Sportwochenende wird in den Grabfeld-Ortsteil Bibra eingeladen. Anlass ist des 1200. Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung des Ortes – dazu gibt es das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen. Wanderfreunde können bereits am Samstag, 21. Juni, an einer geführten Kulturwanderung in Kätzerode teilnehmen. Dieses Kleinod auf einer Waldlichtung zwischen Schwickershausen, Nordheim, Bauerbach und Wölfershausen war einst Ortsteil von Bibra. Dieser wurde Mitte der 1970er Jahre geschleift. Wer mehr zu diesem Fleckchen Erde erfahren will, sollte ab 14 Uhr mitwandern.